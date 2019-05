La grande foule avait rejoint le Faubourg d’Arival pour la venue de Deinze. Elle ne le regretta pas.



Cette quatrième rencontre des playoffs était très importante dans la course à la montée en D1B. Après une première mi-temps difficile qui vit les Flandriens dominer les débats, se ménager deux belles opportunités via un heading de Mertens (23e) et, surtout, un tir en pivot du même Mertens au petit rectangle. Le gardien Moris veillait au grain. Côté virtonais, Soumaré fut trop court sur un centre de Laurienté (31e). Un corner de De Schutter reprit de la tête par Mertens passa à côté (40e).



Il fallut attendre l’heure de jeu pour voir la première frappe cadrée signée Lecomte (52e). La seconde fut victorieuse au terme d’une superbe reconversion offensive. Une passe en profondeur de Lecomte mit sur orbite Koré lequel, côté droit, remisa pour François. Monté en ligne l’arrière-droit coupa la trajectoire (1-0, 63e). Dans la foulée, Koré manqua la balle de break (68e). Dos au mur, les visiteurs manquèrent l’égalisation lorsque Mertens passa à côté sur un centre idéal de Tarfi. La chance était passée. Le numéro deux des oeuvres de l’inévitable Koré ponctua une action orchestrée par Lazaar et relayée par Vercauteren (2-0, 76e). Les choses sont claires au classement : en cas de victoire à Lierse/Kempenzonen mercredi, Virton sera champion et promu en D1B.





VIRTON : Moris ; François (84e Zahirovic), M’Bow, Angiulli, Devresse, Laurienté ; Fadhloun, Lecomte, Soumare (73e Lazaar), Prudhomme (64e Vercauteren) ; Koré.

DEINZE : Vandenberghe ; Goossens, Boone, De Greef, De Schutter, De Smul ; Schils, Le Postollec, Tarfi (73e Lallemand) ; Mertens, Mezine (73e Challouk).

ARBITRE : M. Chaspierre.

AVERTISSEMENTS : Angiulli, Tarfi, Soumare, Vandenberghe, De Schutter, Le Postollec.

EXCLUSIONS : 90+2 De Schutter, 90+3 Le Postollec (2 j.).





LES BUTS : 63e François (1-0), 76e Koré (2-0).