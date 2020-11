Le football amateur devait reprendre ses droits en janvier et tenter d'aller au bout des compétitions. Mais la prolongation des mesures sanitaires actuelles empêche une reprise des entraînements avant la mi-janvier, au plus tôt.

Du côté de l'ACFF, le président David Delferière assure que d'autres scénarios sont envisagés avant de penser à une saison blanche. Au nord du pays, on semble vouloir pousser pour des championnats nuls. C'est ce qu'a laissé sous-entendre Marc Van Craen, le président de Voetbal Vlaanderen, dans un entretien avec Het Nieuwsblad.



Selon le nouveau règlement mis en place, disputer un demi-championnat serait suffisant pour assurer des montants et des descendants. Pour Marc Van Craen, cela ne semble pas si simple. "Le plus gros problème est que tous les clubs n'ont pas disputé le même nombre de matchs. Certains d'entre eux presque aucun ou pas du tout. Les entraînements pourront reprendre au plus tôt le 15 janvier mais la compétition, ça ne sera pas pour tout de suite. Ce problème peut en partie être résolu en jouant des matchs en milieu de semaine. Mais est-il possible que des amateurs, qui ont également un travail la journée, jouent de façon très régulière deux fois par semaine?", déclare l'homme à la tête de la VV.



La saison pourrait se terminer plus tard mais Van Craen évoque des problèmes de calendrier lié aux examens scolaires des jeunes joueurs (en mai-juin) et à l'organisation de l'Euro. "Tout cela pour dire que nous essayons de tout tenir compte de tout avant de prendre une décision finale. Peut-être que ne pas reprendre est encore la meilleure solution."