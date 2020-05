Suite à l’accord sur le foot professionnel lors de l’AG de la Pro League, il est désormais possible de faire une projection des séries amateurs pour la saison prochaine.

Le foot amateur ne sera pas chamboulé. C’est une autre des conséquences importantes de l’accord à l’issue de l’AG de la Pro League de ce vendredi.

Bien que le RWDM et Seraing, en plus du champion Deinze, quittent la D1 amateurs, il est désormais possible de se faire une idée claire de ce à quoi ressembleront les D1, D2 et D3 amateurs la saison prochaine.

Si La Louvière Centre, qui était descendant mathématique, prolonge finalement son bail en D1 amateurs (comme Solières en D2 et Huy en D3B qui profitent tous deux du retour de Tilleur à l'échelon provincial), une grosse incertitude subsiste néanmoins autour du 16e et dernier club engagé dans cette série.



Ce ne sera de toute façon pas Tubize, qui n'a pas eu sa licence pour la D1 amateurs. Mais un flou juridique entoure la règle à appliquer pour savoir qui de Winkel, dernier classé en D1 amateurs mais qui a eu sa licence, la Raal (2e de la D2 amateurs ACFF) ou Mandel United (meilleur 2e des D2 amateurs néerlandophones) sera le dernier élu. Les juristes des différentes instances de notre football, dans la foulée de la décision rendue ce jour, devront trancher sur cette question

En fonction de la présence ou non de la Raal en D1 amateurs la saison prochaine, nous pourrions donc avoir une série à 17 en D2 amateurs la saison prochaine.

Avec Virton. Car les Gaumais, qui se sont vu refuser la licence pour la D1B, devraient bel et bien repartir en D2 amateurs, sauf si une autre décision devait être imposée par la justice.

A noter qu’un point d’interrogation entoure également encore l’avenir des clubs de Durbuy (D2 amateurs) et de Walhain (D3 amateurs). Mais, à ce jour, ces deux équipes sont bel et bien inscrites dans leur série respective.

Pour être complet, un recours de 15 clubs amateurs est également en cours suite aux décisions de figer les classements à la date de l'arrêt anticipé des championnats. Le CBAS se penchera sur ce dossier le 26 mai prochain.





D1 amateurs > 16 équipes

Tessenderlo

Heist

Maasmechelen

Dender

Dessel

Boom

Olympic

CS Visé

RFC Liège

Lierse

La Louvière-Centre

Roulers (relégué)

Francs Borains (montant)

Knokke (montant)

Tirlemont (montant)

Raal ou Mandel United ou Winkel ?





D2 amateurs ACFF > 16 ou 17 équipes

Raal ? (si pas en D1 amateurs)

Meux

Rebecq

Hamoir

Stockay

Durbuy *

Acren-Lessines

Givry

Verlaine

Couvin-Mariembourg

Waremme

Solières

Virton (relégué pour absence de licence)

Tubize (descendant)

Ganshoren (montant)

Warnant (montant)

RSD Jette (montant)





D3 amateurs ACFF > 32 équipes, à répartir en 2 séries

Quévy-Mons

Symphorinois

Walhain*

RCS Brainois

Tournai

Tertre-Hautrage

Stade Brainois

Manage

Gosselies

Pays Vert

PAC Buzet

Raeren-Eynatten

Aische

Richelle

Oppagne

Aywaille

Rochefort

Mormont

Jodoigne

Habay

Sprimont

Herstal

Huy

Namur (descendant)

Onhaye (descendant)

Marloie (montant)

Gouvy (montant)

Tamines (montant)

Dison (montant)

Wanze-Bas-Oha (montant)

Binche (montant)

Crossing Schaerbeek (montant)

* Un flou entoure encore l’avenir de ces équipes à l’échelon indiqué.