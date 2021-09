D2 ACFF

3 buts : Soumare (RAAL), Lambrecth (Solières), Ganiji (Warnant).

2 buts : Kinif (Meux), Azevedo-Janelas et Romeyns (RAAL), Biatour (Warnant).

1 but : Houzé, Kone et Sampaoli (Acren-L.), Zidda (Couvin-M.), Otu (Ganshoren), Léonard, Raskin et Tchamdjou (Givry), Doneux et Tietcheu (Hamoir), Farikou, Moors et Van Hyfte (Meux), Lufira Luebo et Wildemeersch (RAAL), Baillet, Camargo et Delsanne (Rebecq), Guillaume, Suray et Vancoppenolle (Solières), Sahuke (Stockay), Aarab, Deliboyraz et El Omari (Tubize-Br.), Laruelle (Waremme), Debefve et Mavuba (Warnant).

D3A ACFF

4 buts : Mba (Manage)

2 buts : Lespagne (Binche), Rosmolen et Senakuku (Namur), Djite (Pays Vert), Goditiabois et Losacco (Symphorinois), El Araichi (Tertre-H.)

1 but : Dethier (Aische), Gilson, Meerpoel et Yaman (Binche), Chalal, Fodé, Roman (Braine), Kambala et Mabika (Crossing), Debelic, Depril, Diotallevi, Papassarantis et Sebaihi (Manage), Debenest, El Araichi et Loemba (Mons), Lawangi et Pajaziti (Namur), Van Roosendael (PAC Buzet), Herbecq et Hospied (Pays Vert), Bouarfa (Symphorinois), Leemans (Tamines), Bah et Fassin (Tertre-H.), Destrain et Van Wynsberghe (Tournai).

D3B ACFF

4 buts : Damblon (Sprimont)

2 buts : Joseph (Gouvy), Herman (Habay), Pratz (Marloie), Jo. Jadot (Oppagne), Lauffs (Raeren-E.), Walbrecq (Rochefort).

1 but : Ben Saida (Aywaille), Farssi, Legros et Saïd (Dison), Delvaux et Gauthier (Gouvy), Copette et Vialette (Habay), De Brouwer, Diallo et Wojciechowski (Herstal), Arabi et Charef (Huy), Manzunga (Jodoigne), Mayanga et Talmas (Marloie), Jacquemart, Michel, Pirson et Prévot (Mormont), Defresne, Gilain, Guiot, Lambert et Lorenzon (Onhaye), Je. Jadot, Paquet, Raskin et Renard (Oppagne), Evertz et Pirnay (Raeren-E.), Gilon, Busarello et Thys (Richelle), Di Lallo et Ouedraogo (Rochefort), Burton (Sprimont), Amou-Djaba, Gilson et Kabombo (Wanze/B-O.).