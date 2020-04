Dix-huit clubs avaient introduit un recours. Le Sporting Bruxelles, la RUS Givry, le RSD Jette ou La Louvière-Centre conservent finalement leur label 3 étoiles. A l'inverse du RCS Brainois.

La Cellule sportive de l'ACFF avait communiqué au début du mois d'avril les labels 2019-2020, qui seront valables pour la prochaine saison.

32 clubs avaient été considérés comme en défaut suite au non-respect d'un ou plusieurs critères.

Dix-huit d'entre eux ont introduit un recours, comme cela leur était permis.

Seize ont finalement vu ce recours être jugé recevable et fondé. Deux ont par contre vu leur recours jugé recevable mais non fondé.



Ainsi, des clubs comme le Sporting Bruxelles, la RUS Givry, le RSD Jette ou La Louvière-Centre conservent finalement leur label 3 étoiles. A l'inverse du RCS Brainois, dont la relégation au label 2 étoiles a bel et bien été confirmée.

Les seize autres clubs n'ont pas introduit de recours après la première communication de l'ACFF et voit donc la première décision entérinée.