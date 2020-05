La Fédération de Volley Wallonie-Bruxelles a tenu ce week-end un vote concernant les séries de Promotion. On remarque que les équipes luxembourgeoises seront dispersées alors que dans pour les autres provinces, les clubs seront regroupés.

Voici les séries pour la saison 2020-2021:

Promotion A: Nivelles C, Sp. Brussels B, Tournai B, Villers (P1), Guibertin D, BEVC D (P1), Guibertin E, Nalinnes (P1), Soignies (P1), OT Tournai (P1), BEVC C

Promotion B: Waremme, Walhain C, Jemeppe, Walhain, Gembloux, Perwez (P1), Arsimont (P1), Floreffe (P1), Farciennes, Tellinam (P1) Bertrix

Promotion C: Mortroux-T. C, Stabulois B (P1), Lommersweiler, Olne, Aywaille, Sp. Eupen, Stabulois A, Grand Rechain (P1), Herstal (P1), Houffalize (P1), Esneux (P1)

Promotion A: Saint-Ghislain 1, Tchalou D, Soignies 1, Charleroi B, Masnuy 1, Ixelles B, Farciennes 1, Rixensart (P1), Pays des collines (P1), Mouscron (P1), OT Tournai (P1-, Nivelles (P1)

Promotion B: Chaumont A, Chaumont B, Limal (P1), Gembloux B, Namur C, Floreffe (P1), Lesse/Lhomme (P1), Beauraing (P1), La Vierre (P1), Jemeppe B, Waremme B.

Promotion C: La Roche, Franchimont B, Lommersweiler, Grivegnée, Athena, Stabulois (P1), Aubel A, Aubel B (P1), Spa (P1), Houffalize (P1), Welkenraedt (P1)

Alors que rien n'a encore été communiqué officiellement, nos confrères de l'Avenir Namur nous apprennent que la Fédération de Volley Wallonie-Bruxelles a voté ce week-end les différents projets de série en Promotion, et ce, tant pour les hommes que pour les dames.On remarque qu'en règle générale, les formations du Brabant, de Bruxelles ainsi que certaines équipes hennuyères restent ensemble en série A alors que les Luxembourgeois et les Liégeois composent les séries C. Enfin, les clubs namurois seront versés en série B, le tout complété par quelques formations d'autres provinces.On remarque également que si la majorité des clubs luxembourgeois se retrouveront avec des équipes liégeoises, Bertrix, chez les hommes, et La Vierre, chez les dames, seront isolés en série B et n'auront pas de derby la saison prochaine. Malgré tout, ces deux équipes vont se retrouver épargnées au niveau des kilomètres. Par exemple, au lieu de se farcir la bagatelle de 2268 KM sur l'ensemble du championnat, Bertrix devra en parcourir 1676.Enfin, notons que les dames de Franchimont ainsi que les hommes de Bouillon sont finalement sauvés en Nationale 3, suite à des non réinscriptions à ce niveau.