Pierre De Froidmont, 7e en élites à 4’37 de Luca Schwarzbauer (All)

Emeline Detilleux, 10e en élites à 6’56 de Malene Degn (Dan).

Arne Janssens, 6e chez les espoirs à 2’01 de Tom Schellekens (Holl)

Clement Horny, 11e chez les espoirs à 3’39 de Tom Schellekens (Holl)

Julia Gregoire, 5e chez les juniores à 2’22 de MacLean-Howell Ella (Ang)

Antoine Jamin, 4e chez les juniors à 2’33 de Gustav Pedersen (Dan)

Tim Rex, 7e chez les juniors à 3’32 de Gustav Pedersen (Dan).

Soit le niveau juste en-dessous des Coupes du monde, sauf pour les deux courses juniors qui avait le niveau "junior series", équivalent des Coupes du monde pour cette tranche d’âge. Sur les sept présents, cela a donné lieu à 6 top 10 + une onzième place.Dans le détail :On ressortira du lot les prestations de Julia Grégoire et d’Antoine Jamin, tous deux du team BH wallonie-Bruxelles, comme Janssens, Horny et Rex. La demoiselle confirme en effet son entrée dans le top 10 mondial UCI datant de mardi dernier. Quant au Namurois, c’est d’autant plus remarquable que son classement mondial (179e) ne lui avait pas permis d’être parmi les premières lignes au moment du départ (75 partants). Un gros travail de replacement a dû être fait en début de course...