Water-polo : suspension des compétitions jusqu’au 31 décembre Sport régional G. Dx Par rapport aux risques sanitaires mais aussi pour éviter les inégalités entre Flandre et Wallonie.

© Tam.be

La fédération royale Belge de natation a pris de nouvelles décisions, notamment à propos du water-polo, en actant ainsi la suspension de toutes les compétitions nationales de water-polo jusqu’au 31 décembre, y compris les catégories d’âge U11 et U13.



Une décision qui semble logique dans la mesure où les inégalités risquaient de devenir flagrantes vu que les piscines sont ouvertes en Flandre avec possibilité de s’entraîner mais plus en Wallonie et à Bruxelles.