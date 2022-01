Dans une carrière de tennis, quand on n’est pas l’un des meilleurs joueurs de sa génération et qu’en plus on doit vivre avec sur les épaules le poids de la réussite de ses compatriotes Björn Borg, Mats Wilander et Stefan Edberg, il faut pouvoir profiter de la moindre occasion qui se présente à vous pour réaliser un exploit, une performance qui restera dans les annales de votre sport. Cela, le Suédois Thomas Johansson, l’ancien entraîneur de David Goffin, l’a réussi il y a 20 ans du côté de Melbourne en remportant l’Australian Open alors qu’il était pointé à 60 contre 1 chez les bookmakers.