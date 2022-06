L'Autre Regard: la grand-messe de Wimbledon commence, une symphonie à suivre sur la BBC

Faute de retransmission en direct sur des chaînes gratuites francophones, le téléspectateur belge est invité à suivre le tournoi de Wimbledon sur la BBC. Et qu’importe s’il ne maîtrise pas parfaitement la langue de Shakespeare.

Après tout, il n’est pas nécessaire de parler le français pour apprécier un repas trois étoiles chez Guy Savoy. Quelque part, il est même recommandé de suivre la grand-messe du tennis sur la chaîne publique anglaise tant elle s’est imprégnée, au fil des ans, de l’ADN du tournoi. Wimbledon, c’est un kaléidoscope de traditions. C’est un état d’esprit qui ne s’exporte pas, mélange de robes à fleurs dans les tribunes et de fraises à la crème fraîche dans les coulisses.

Et la BBC fait partie des meubles. Voilà 85 ans qu'elle a pignon sur les sacro-saints courts en gazon du All England Club. Et chaque retransmission est un rituel avec l'iconique Sue Barker comme maîtresse de cérémonie. L'ancienne championne est au tournoi ce que Jean-Pierre Foucault est à Qui veut gagner des millions ?. C'est elle qui, depuis 1985, orchestre la symphonie aux côtés de légendes comme John McEnroe, Pat Cash, Billie Jean King, Martina Navratilova ou Tim Henman. Même privée de Boris Becker - passé par la case prison, oh my God ! - l'équipe de consultants a des allures de Dream Team. Alors, laissez-vous tenter. Sur la BBC, Wimbledon se regarde religieusement en écoutant le silence du Centre Court et le seul bruit des balles en musique de fond. So British!