La chronique de Dominique Monami: "Le gazon, une valeur ajoutée au circuit"

Retrouver sur la ligne de départ d’un Grand Chelem huit joueurs belges, deux garçons et six filles, cela fait plaisir. Cela n’est pas arrivé souvent lors des dernières années. On verra si tout au long de la quinzaine la qualité sera présente autant que la quantité dans le rang de nos représentants. Retrouver Yanina Wickmayer à ce niveau et même au deuxième tour en sortant des qualifications après sa maternité, c’est une belle prestation. Cela prouve qu’une sportive de haut niveau peut poursuivre sa carrière après un break familial. En plus, il n’y a que quatre ou cinq mois que l’Anversoise est de retour sur le circuit.

Chez les hommes, les fans de tennis belges ont découvert un nouveau visage en Grand Chelem avec Zizou Bergs. Son style de jeu assez spectaculaire correspond bien à la pratique du tennis sur l’herbe. J’espère que dans le futur, on pourra le voir régulièrement dans les Grands Chelems. David Goffin demeure la valeur sûre et il était logique de le voir passer le premier tour face à Radu Albot. Si on ajoute Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck, Greet Minnen, Elise Mertens et Maryna Zanevska, on retrouvait une belle délégation et cela fait du bien.

Cela permet aux fans belges de vibrer un peu en espérant que l’un ou l’autre réalise une belle performance sur le gazon londonien. Je dois vous avouer que j’aime bien cette période de l’année. J’adorais jouer sur herbe avec de beaux résultats comme deux fois un quatrième tour à Wimbledon. Comme je possédais un jeu plat, le jeu sur herbe me convenait. Et puis j’aime bien Wimbledon où on retrouve une ambiance particulière et unique. Les supporters, toujours très disciplinés, sont très proches des courts, surtout sur les terrains annexes. L’ambiance est conviviale.

Je sais que certains trouvent cela vieux jeu mais retrouver tous les joueurs en blanc, cela donne un cachet spécial. C’est un respect des traditions avec des habitudes bien ancrées : le tea time, les fraises, les pin’s. Je trouve cette courte période sur gazon très chouette. Je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde.

C’est assez chouette à suivre à la télévision car c’est un autre style de tennis que celui qu’on rencontre tout le reste de l’année. Il y a moins d’échanges mais on voit des jeux plus agressifs. Et cela oblige certains joueurs à s’adapter, à changer leurs habitudes pour briller sur le gazon. La balle ne rebondit pas haut, la surface est parfois glissante, toutes des caractéristiques qu’on ne retrouve pas ailleurs.

Regardez Rafael Nadal : jamais au début de sa carrière, on aurait pu dire qu’il remporterait un jour le Grand Chelem anglais. Même s’il a été aidé par une surface devenue plus lente et des balles plus lourdes. Il y a trente ans, tu étais obligé de jouer service-volée. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pour moi, la saison sur gazon, c’est vraiment une valeur ajoutée au circuit. Et on remarque qu’avec le temps, il y a de plus en plus de tournois même en dehors de l’Angleterre.