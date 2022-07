Gilles-Arnaud Bailly va découvrir le gazon londonien: "Ce sera sans doute très dur"

Avant son entrée en lice à Wimbledon, on a rencontré le finaliste de Roland-Garros sur les terrains en herbe de Grâce-Hollogne.

Le tournoi juniors débute ce samedi à Wimbledon, l’occasion de revoir à l’œuvre notre finaliste de Roland-Garros, Gilles-Arnaud Bailly. Nous l’avons rencontré sur les terrains en herbe de Grâce-Hollogne quelques jours avant son départ pour l’Angleterre.

Avant toute chose, comment se sont passés vos examens ? Ce n’est pas trop difficile de passer d’une finale de Roland-Garros au blocus du jour au lendemain ?

"Plutôt bien ! Au début, ce n’était pas trop compliqué parce que les études sont importantes pour moi, donc j’ai pu tourner facilement le bouton. Mais sur la fin, ça devenait long quand même. D’autant que physique et biologie étaient mes deux derniers examens, et ce sont les matières que j’apprécie le moins. Maintenant que c’est terminé, je vais pouvoir me reposer un peu."

Vous reposer ? Alors que vous enchaînez avec Wimbledon ?

"Oui (rires), c’est vrai mais je préfère jouer au tennis qu’étudier. Même si, comme je l’ai dit, mon cursus scolaire est important. C’est très bien le tennis mais si je ne parviens pas à monter dans le top 150 voire le top 100, je ne pourrai pas en vivre donc c’est primordial de ne pas mettre de côté ses études."

Passons aux choses sérieuses, comment se sont déroulés vos débuts sur le gazon ?

"Les dix premières minutes, je trouvais que ça se passait très bien mais ce n’est pas si évident. Je suis impatient de voir comment je vais me débrouiller."

Quelles sont les grosses différences avec la terre battue de Roland-Garros, par exemple ?

"J’aime plutôt jouer lentement et varier mes coups. Sur le gazon, comparé à la terre battue ou au dur, c’est plus plat, il faut jouer très vite. Mais c’est positif, cela m’oblige à couper les angles plus tôt, à moins glisser comme je le fais sur l’ocre. Au final, ça ne peut qu’améliorer mon jeu."

Quelles sont vos ambitions pour Wimbledon, dont le tournoi juniors débute ce samedi ?

"Comme à Roland-Garros, ce sera la première fois que je participe au Majeur anglais. Le temps d’adaptation au gazon aura été très court. Je ne veux donc pas me mettre de pression, ce sera sans doute très dur."

Votre vision sur le futur de votre carrière a-t-elle changé depuis votre finale à Roland-Garros ?

"Pas du tout. Je vais continuer dans la même voie, en évitant de penser au ranking, je me concentre juste sur mon niveau. Si on m’avait dit cinq mois plus tôt que je serai en finale à Roland-Garros, je n’y aurais pas cru. Je ne sais pas ce que me réserve la suite…"

Justement, parlons-en un peu, après Wimbledon, vous avez déjà un programme ?

"Je vais arrêter les tournois juniors pour débuter sur ceux à 15 000 dollars. Je pense qu’il y en a trois en Belgique. Ce sera un monde très différent, un autre morceau."

De qui, parmi les joueurs du circuit actuel, essayez-vous d’apprendre le plus ?

"Carlos Alcaraz. Je m’inspire de son jeu et surtout de sa mentalité. Ce que l’Espagnol arrive à faire à 19 ans est incroyable, cela me montre que la route est encore longue."

Et votre frère, Pierre-Yves, est-ce que vous le consultez ?

"On parle beaucoup, oui. Et je regarde comment il joue, son niveau est encore bien au-dessus du mien (sourire). Ma finale à Roland-Garros, c’était aussi un peu grâce à lui. Il est actuellement au Texas pour ses études, il reprend la compétition après avoir été blessé au poignet."

Dries Beerden, son coach : "Le chemin est encore long"

Gilles-Arnaud Bailly est entraîné par Dries Beerden depuis ses six ans, soit une aventure commune de dix longues années. Comment son coach juge-t-il ses premiers pas sur le gazon ? "C'est très différent de la terre battue ou du dur donc ce n'est pas évident pour lui, qui aime les rallyes plus longs. Il doit aussi rester bas sur ses jambes. Tactiquement, c'est un grand changement et je ne pense pas que ce soit sa surface de prédilection."

À première vue, même si on a vu ce qu'il pouvait se passer à Paris, Wimbledon servira donc avant tout d'expérience. "S'il perd au deuxième ou même au premier tour, ce ne sera pas grave. Bien sûr, on a toujours envie d'aller au bout mais les résultats ne sont pas encore importants. Le principal est de voir comment il va évoluer sur cette nouvelle surface, s'il va parvenir à se montrer agressif."

Dries Beerden ne s'enflamme pas lorsqu'il évoque le parcours de son protégé : "Cette finale à Roland-Garros était un beau cadeau pour notre jubilé, quelque chose de très spécial. Mais le chemin est encore long. On reste les pieds sur terre, comme les Limbourgeois", sourit le coach.