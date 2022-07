David Goffin, heureux après avoir battu Tiafoe en 4h36: "Ce fut une magnifique bataille !"

Sur le N°2 Court, le Liégeois, 31 ans, est sorti vainqueur d'un duel épique de 4h36 contre l'Américain Frances Tiafoe (ATP 28), 24 ans, 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5.

"Je voudrais d'abord m'excuser auprès des joueurs du match suivant qui ont sans doute s'échauffer plusieurs fois", a-t-il confié à même le court. "Plus de 4h30 de jeu, ce fut une magnifique bataille ! J'ai dû rester mentalement fort pendant tout ce temps et après la balle de match, j'ai directement ressenti la décompression. Durant tout le match, j'ai dû rester frais, tenir mon service, me battre pour revenir, surtout après la perte du troisième set, qui a fait mal, mais à la fin, il y avait une ambiance incroyable. Ce fut un autre match épique contre Frances et je suis très heureux d'être à nouveau en quart de finale."

Déjà quart-de-finaliste en 2019 sur le gazon londonien, David Goffin affrontera le Britannique Cameron Norrie (ATP 12), vainqueur en trois sets de l'Américain Tommy Paul (ATP 32). "Cette victoire représente tellement pour moi après une année difficile avec des blessures et des moments compliqués sur le court, mais cette année, je suis revenu plus fort. Je me suis énormément battu pour revenir à mon meilleur niveau. Je n'ai plus joué ici depuis 2019 et pouvoir revenir cette année et bien jouer sur cette surface, dans ce tournoi que j'adore, et remporter quatre matches d'affilée est quelque chose de formidable. Ce court est extraordinaire, l'ambiance était super, vous nous avez encouragé tous les deux et à la fin, c'était magique de l'emporter dans une telle ambiance. Je suis vraiment très heureux."