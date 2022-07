Wimbledon: Joran Vliegen éliminé au 1er tour du double mixte, Gilles-Arnaud Bailly qualifié pour le 2e tour du simple junior

Joran Vliegen et sa partenaire, la Norvégienne Ulrikke Eikeri, ont été éliminés dimanche au premier tour du double mixte des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis. Les finalistes du dernier Roland-Garros ont été battus sur le gazon de Wimbledon par la paire australienne composée de Matthew Ebden et Samantha Stosur sur le score de 4-6, 7-6 (8/6) et 6-4. Le match avait interrompu samedi soir en raison de l'obscurité à une manche partout.

Au 2e tour (huitièmes de finale), Ebden/Stosur seront opposés à la première tête de série qui est composée du Néerlandais Jean-Julien Rojer et de la Japonaise Ena Shibahara.

Gilles Arnaud Bailly expéditif au premier tour du simple juniors

Gilles Arnaud Bailly, finaliste du dernier Roland Garros chez les juniors, 9e mondial au classement ITF et 7e tête de série sur l'herbe londonienne, n'a pas laissé l'ombre d'une chance à l'Américain Nicholas Godsick (ITF 28) au premier tour du simple jeunes gens du tournoi de Wimbledon. Il l'a renvoyé aux vestiaires après 59 minutes sur un score sans appel de 6-2 et 6-0. Bailly sera opposé au 2e tour à l'invité britannique William Jansen (ITF 72).

Seul autre junior belge encore en course en simple, Alexander Blockx, 17 ans, rencontrera lui au 2e tour le Péruvien Ignacio Buse (ITF 14/N.15).