David Goffin ne comptait pas passer à côté de son huitième de finale : "J’étais prêt à jouer cinq ou six heures"

Cela a chauffé sur le court numéro 2 du All England avec comme acteur principal d’une magnifique rencontre, David Goffin. Face au spectaculaire Frances Tiafoe, on a retrouvé le meilleur David Goffin. Celui qui est capable d’imprimer un rythme élevé, celui qui sort de magnifiques retours de service, celui qui joue en fin stratège et enfin celui qui affiche un moral d’acier. Car il en fallait un gros mental pour s’imposer après avoir été mené deux sets à un. Mais sur une surface qu’il affectionne où les balles rebondissent à une hauteur idéale pour ses coups, le Liégeois a montré pourquoi il est entré un jour dans le top 10 mondial.

"Je voudrais d'abord m'excuser auprès des joueurs du match suivant qui ont sans doute dû s'échauffer plusieurs fois", expliquait petit sourire en coin notre compatriote après un combat de 4 h 36. "Plus de 4 h 30 de jeu, ce fut une magnifique bataille ! J'ai dû rester mentalement fort pendant tout ce temps et après la balle de match, j'ai directement ressenti la décompression. Durant tout le match, j'ai dû rester frais, tenir mon service, me battre pour revenir, surtout après la perte du troisième set, qui a fait mal, mais à la fin, il y avait une ambiance incroyable. Ce fut un autre match épique contre Frances et je suis très heureux d'être à nouveau en quart de finale. Nous avons tout donné sur le court. Les fans l'ont probablement ressenti. C'est pourquoi nous avons essayé de rester dans le match tous les deux. Nous ne voulions pas abandonner. Nous voulions rester cinq, six heures s'il le fallait."

Après une année 2021 difficile marquée par les blessures et une fin de saison prématurée, ce retour sur le devant de la scène dans l’un des quatre plus grands tournois du monde représente bien évidemment quelque chose de spécial pour le numéro un belge.

"Cette victoire est tellement importante pour moi après une année difficile avec des blessures et des moments compliqués sur le court, mais cette année, je suis revenu plus fort. Je me suis énormément battu pour revenir à mon meilleur niveau. Je n’ai plus joué ici depuis 2019 et pouvoir revenir cette année et bien jouer sur cette surface, dans ce tournoi que j’adore, et remporter quatre matchs d’affilée est quelque chose de formidable. Ce court n°2 est extraordinaire, l’ambiance était superbe, le public a encouragé les deux joueurs et à la fin, c’était magique de l’emporter dans une telle ambiance. Je suis vraiment très heureux."

Encore inquiété par une gêne au psoas avant Wimbledon, le Liégeois se montrait heureux que ses ennuis physiques soient derrière lui et qu'il puisse jouer sans aucune retenue l'un de ses tournois préférés : "J'étais très excité de revenir ici car c'est un tournoi très important pour moi car c'est probablement mon tournoi préféré, un endroit que j'adore, une surface sur laquelle je peux très bien jouer. J'ai eu d'excellents résultats sur cette surface. Cela signifie beaucoup pour moi. Atteindre à nouveau un quart de finale cette année à Wimbledon signifie beaucoup."

Pour une place dans le dernier carré, David Goffin défiera le Britannique Cameron Norrie, douzième mondial contre qui il avait abandonné lors de leur seule confrontation en 2021 sur la terre battue de Barcelone.

"Cela me donnera une nouvelle opportunité de jouer sur le court central où j’espère décrocher un premier succès. J’y ai déjà perdu contre Novak Djokovic et Andy Murray. Cameron Norrie joue vraiment très bien depuis le début du tournoi. Ce ne sera pas facile car il propose un jeu cohérent. Dans un premier temps, ma mission sera de bien récupérer. Ensuite, il faudra être prêt pour défier tout un pays qui soutiendra Cameron."

Avec comme objectif de se qualifier, mardi, pour la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem.