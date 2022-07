La Chronique de Carlos Rodriguez: "David était le meilleur joueur"

Je ne sais pas dans quelle mesure le problème à l’épaule rencontré par David dans ce match a joué sur le résultat final. J’ai quand même vu chez le Liégeois un manque de percussion à un moment. On a même vu une réaction un peu nerveuse de David quand Germain a voulu lui donner de l’influx. Il y avait un problème, mais je ne connais pas sa grandeur. Je veux quand même me montrer positif après ce quart de finale dans un Grand Chelem.

C’est une belle récompense pour David et toute son équipe après la longue période difficile vécue par David. Ce dernier a retrouvé le bon chemin et je pense qu’il sera important de surfer sur cette belle quinzaine pour la suite de la saison. Ce n’est que partie remise. David va encore avoir des occasions de briller dans des Majeurs. J’ai vu dans le chef de David de très belles choses ; c’est un garçon talentueux avec un très beau tennis. Il n’a pas manqué grand-chose face à Cameron Norrie. Un petit coup de pouce du destin ou ce petit pas en avant qui permet de faire la différence dans les moments importants. J’aurais voulu voir un Goffin encore plus conquérant. Il a bien progressé dans son jeu offensif et il a dominé le match quand il prenait les choses en main. Pendant la majorité du match, c’était le seul homme sur le court. Mais il n’est pas parvenu à matérialiser cette domination. Dans le deuxième set, David s’est enfermé dans le revers de Norrie et a oublié de changer plus souvent de direction en partant le long de la ligne en coup droit ou en revers ; il l’avait très bien fait jusque-là. En venant plus au filet, car il possède une très bonne volée, David aurait encore mis plus Norrie sous pression. C’est peut-être un processus sur lequel David doit travailler avec Germain. Mais sur les six derniers mois, sa progression est extraordinaire.

Comme vous, j’étais un supporter de David et j’aurais voulu qu’il l’emporte. Maintenant, il va devoir digérer cette élimination qui pourrait le rendre plus fort. Ce sera le boulot de Germain de le rebooster pour la suite de la saison. Je suis certain que David va encore nous épater à l’avenir. Comme il l’avait fait face à Tiafoe.

Sur herbe, David est un excellent joueur, bien plus que sur la terre battue. Il possède tellement de qualités. Certains diront que Norrie n’était pas un grand nom. Mais dans un quart de finale de Grand Chelem, le nom et le classement ne comptent pas. C’est surtout une pression qu’il faut gérer. Et affronter Norrie devant le public anglais, ce n’était pas un cadeau. Je le redis, pour moi, David était le meilleur joueur sur le court dans tous les compartiments de jeu. Et la tactique mise en place était la bonne. Il a juste manqué l’estocade finale. C’est là-dessus qu’ils devront travailler. Tout le reste est présent dans le jeu de David.