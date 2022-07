Elise Mertens se sépare de son coach Simon Goffin pour divergences de vue

"Je suis très reconnaissante de son soutien et de ses conseils, mais nos divergences de vue pour devenir une meilleure joueuse se sont avérés trop grandes. Je souhaite à Simon le meilleur et je suis sûr qu'il trouvera un nouveau challenge très vite. Je veux me concentrer à présent sur ma demi-finale avec Zhang Shuai et vous tiendrai au courant de la suite de mon programme aux Etats-Unis", a écrit Elise Mertens qui avait entamé sa collaboration avec le frère de David au début de l'année.

Elise Mertens est numéro 1 mondiale en double et joue avec Shuai Zhang, 4e mondiale en double. En demi-finale, le duo (N.1) doit affronter pour une place en finale à Wimbledon les Américaines Danielle Collins (WTA 328) et Desirae Krawczyk (WTA 13).

Elise Mertens a remporté le titre en double l'année dernière à Wimbledon en compagnie de la Taïwanaise Hsieh Su-wei. Elle avait auparavant remporté deux autres titres du Grand Chelem en double, l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021, avec la Bélarusse Aryna Sabalenka. Cette année, la N.1 belge avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et les 8es de finale de Roland-Garros avec la Russe Veronika Kudermetova.

Elise Mertens, 26 ans, 31e mondiale en simple, a été éliminée en 8es de finale du simple dames par la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2), qui a poursuivi son parcours jusqu'en finale.