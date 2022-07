Kyrgios: “Gagnant ou perdant, je serai content”

Son inconstance l’a privé de ce rêve pendant des années. Cette édition 2022 de Wimbledon pourrait lui permettre, à 27 ans, d’écrire la plus belle histoire de sa carrière. Ce dimanche, face à un Novak Djokovic contre qui il possède un bilan positif de deux victoires à zéro, Nick Kyrgios va disputer sa première finale en Grand Chelem. Pour y parvenir, l’Australien a profité du retrait sur blessure de Rafael Nadal. Tout cela, celui qui a remporté l’Australian Open en double en début de saison l’a évoqué avant de lancer sa préparation pour l’apothéose de sa quinzaine.

D’abord Nick, comment avez-vous appris le forfait de Nadal avant la demi-finale ?

“Juste avant le dîner, juste avant sa conférence de presse. Honnêtement, mon premier sentiment a été un peu de déception. Mon énergie était tellement concentrée sur lui et tactiquement comment j’allais l’aborder. Mais, vous savez, cela n’aurait pas été facile pour lui de jouer avec une telle blessure. Je suis sûr néanmoins qu’une partie de lui aurait voulu tenter le coup. Il voulait certainement se donner une chance de réaliser le Grand Chelem calendaire. J’espère qu’il guérira vite.”

Que vous inspirent Wimbledon et la chance de pouvoir remporter ce tournoi ?

“Je n’y ai jamais pensé. Je n’aurais jamais pensé que je serais ici du tout, pour être honnête avec vous. Même quand j’occupais la place de numéro un mondial chez les juniors je n’ai pensé à cela. J’ai l’impression que disputer une finale ici, c’est le summum du tennis. Une fois que vous êtes capable de soulever un trophée du Grand Chelem, c’est comme accomplir un rêve ultime. Je suis super fier et je suis prêt à me battre pour ce titre. Je vais tout donner et nous verrons ce qui se passera.”

Vous retrouvez en finale d’un Grand Chelem, c’est une nouvelle expérience pour vous. Qu’avez-vous appris sur vous-même pendant cette quinzaine ?

“Je pense que ma victoire en double en Australie m’a vraiment aidé au niveau du Grand Chelem. Même si c’est du double et que c’est loin d’être physique. Mais j’ai acquis une routine. Tu gagnes un match, tu as un jour de congé, tu t’entraînes, tu recommences et cela sur une période de deux semaines. J’ai compris à Melbourne que c’était long. C’est difficile de rester au même endroit pendant deux semaines sans réaliser des visites, aller en ville, etc. Vous ne pouvez pas profiter de votre temps autant que vous le voudriez. Il faut en quelque sorte rester chez soi, être réservé, se changer les idées. Je pense qu’à Melbourne, j’ai vraiment réalisé cela. Au début de ma carrière, je n’avais pas compris que ces jours de congé et les entraînements étaient si importants.”

Pouvez-vous évoquer quelle relation il existe entre vous et Novak Djokovic ?

“Tout le monde sait que c’était un peu tendu entre nous au début. Je pense que c’était sain pour notre sport. Je pense qu’à chaque fois que nous nous jouions, il y avait du battage médiatique. C’était intéressant pour les médias, les supporters. Puis lors des événements à l’Australian Open, j’avais l’impression d’être presque le seul joueur à défendre Novak. J’ai l’impression que c’est là que j’ai reçu son respect. Pas sur un court de tennis mais lors d’une vraie crise dans sa vie. Maintenant nous nous envoyons des messages sur Instagram, on communique. Plus tôt dans la semaine, il a dit, J’espère qu’on se verra dimanche. Je suis excité. Une finale Kyrgios-Djokovic va attirer les regards.”

Est-ce que votre regard sur le tennis va changer après ce tournoi ?

“Je ne sais pas si cela va changer. Il y a certainement des moments où je déteste ce sport, mais il y a des moments où je pense que je suis l’une des personnes les plus compétitives dans cette discipline. Je suis un compétiteur au tennis mais aussi avec ma Nintendo, au basket ou n’importe quoi. Donc j’ai l’impression que, oui, j’aime le tennis, mais j’adore la compétition. J’aime juste affronter quelqu’un. Je ne sais pas si cela changera un jour. Une chose est sûre, que je gagne ou que je perde dimanche, je serai content. C’est une grande réussite à laquelle je pensais ne jamais participer. Surtout à 27 ans.”