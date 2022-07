Kyrgios, né pour briller malgré ses problèmes physiques

Si on aime le tennis et la diversité proposée par les joueurs du circuit, on ne peut qu’adorer Nick Kyrgios. Si on retire de l’Australien tout ce qui peut gêner et qui ne touche pas essentiellement au jeu - son sale caractère, son manque de respect, ses sautes d’humeur, l’atmosphère qu’il peut installer sur un court - et qu’on se concentre uniquement sur son tennis, on ne peut en conclure que celui qui va défier Rafael Nadal pour une place en finale de Wimbledon est un génie.

Son service est l’un des plus naturels dans l’univers de l’ATP, sa vision du court peut être phénoménale et Kyrgios possède une main incroyable qui lui permet de sortir des coups irréels. Ces qualités, elles ont été très vite découvertes chez le petit Nicholas Hilmy Kyrgios, né en Australie d’un père grec, Giorgios, peintre et décorateur, et d’une mère malaisienne, Norlaila, ingénieure en informatique.

Cadet de trois enfants, c’est sur un court de tennis, à Lyneham, dans la banlieue de Canberra que le fantasque joueur a frappé dans ses premières balles à l’âge de quatre ans. Dans ce club qui connaissait des problèmes financiers et qui était parfois fermé, il escaladait alors les grillages pour entrer avec sa mère et son frère, Christos. Le petit Nick servait dans un premier temps de ramasseur de balle pour ses aînés. Jusqu’au jour où sa maman lui offrit une raquette et découvrit la coordination naturelle avec laquelle son fils tapait dans la balle.

Un don pour le tennis

Un don qui frappa aussi son premier entraîneur, Andrew Bulley, qui dans les médias australiens et L'Équipe a expliqué que le gamin possédait déjà un caractère bien trempé.

"Nick est né joueur de tennis, c’est simple. C’est un don. La plupart des enfants se contentent de faire ce qu’on leur demande sur le terrain. Pas Nick. C’était parfois intense sur le court, cela lui arrivait de gueuler et de craquer. Les entraînements avec Nick ne pouvaient pas se résumer à des paniers de balles. Quand on faisait des gammes, il voulait systématiquement terminer le point avec une amortie. Au bout de quatre ou cinq, je lui disais : ‘Nick, tu pourrais essayer autre chose ?’ En fait, cela ne l’intéressait pas, il trouvait cela débile et sans intérêt. Quand il a la sensation que c’est stupide, il ne fait aucun effort. Je devais en permanence trouver quelque chose qui le stimule, des défis, des jeux, des points. Son esprit de compétition faisait le reste."

Déjà une énergie dingue

Et déjà à l’époque, lors de ses premières compétitions, le petit Kyrgios était branché sur courant alternatif.

"Plus d'une fois, j'ai vu Nick revenir de situations désespérées, mais je l'ai aussi vu lâcher trop facilement, poursuivait dans ses explications Andrew Bulley lors du dernier Australian Open. Cela dépendait de son état d'esprit du moment, de ce qui se passait pour lui en dehors du court. Énormément de facteurs pouvaient influer sur les efforts que Nick allait faire sur le terrain."

Après une carrière qui le mena à la 136e place mondiale, le joueur australien Todd Larkham travailla pour la fédération locale et découvrit le demi-finaliste de Wimbledon dans un tournoi pour les moins de 10 ans. Il le repéra dans un premier temps à cause de cris qu'il entendait sur un court : "Nick lâchait des 'Come on' entre chaque point, narra dans le Canberra Times son futur coach. Il dégageait une énergie de dingue. Il possédait déjà ce facteur X, ce petit truc qui ne s'apprend pas : le sang-froid dans les moments clés, la capacité hallucinante à frapper des coups gagnants et à bien jouer quand il faut. Il avait cela en lui, cela faisait partie de sa personnalité. Les matchs accrochés, il finissait presque toujours par les remporter, même quand il était largement mené. Il a toujours eu cet instinct de survie."

Et l'ancien entraîneur du joueur de maintenant 27 ans reste persuadé que celui qui fut son protégé peut aller au bout d'un Grand Chelem. "Il adore la compétition, jouer contre les meilleurs, c'est ce qui le motive. Pour moi, le ciel est sa limite. Le fait que Nick soit potentiellement le premier champion d'un Grand Chelem de Canberra est vraiment excitant. Il aime les grands événements."

Une lecture du jeu plus rapide

Mais ce qui aurait pu poser un problème à l’éclosion du futur numéro un mondial chez les juniors, c’est son surpoids. Lors de son adolescence, le gamin n’aimait pas courir et son alimentation laissait à désirer avec une grand-mère qui l’emmenait régulièrement au KFC après l’école et une maman qui lui concoctait de bons plats malaisiens ou grecs. Du côté de la fédération australienne de tennis, cet excédant de kilos a été évoqué lors de plusieurs réunions mais n’inquiétait pas trop car les décideurs pensaient qu’en grandissant, comme cela avait été le cas pour son frère, Nick Kyrgios afficherait une silhouette plus en adéquation avec un statut de sportif de haut niveau. Ce physique potelé a engendré chez Nick Kyrgios une certaine lenteur sur les courts et un manque de mobilité encore aggravé par des problèmes d’asthme. Ce qui a forcé l’actuel 40e mondial à lire le jeu plus rapidement et à s’adapter.

"Du coup, le tennis n'était pas un jeu d'endurance pour lui, poursuivait Andrew Bulley dans ses explications. Il n'était pas question de s'engager dans des rallyes, de faire l'essuie-glace et de se contenter de remettre la balle. Il faisait en sorte de gagner sans trop bouger. Il a un œil incroyable. Il sait ce qu'il se passe sur le court et ce que l'autre va faire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprend aussi bien et aussi vite le jeu que lui. Il a un esprit bâti pour ce sport. Il a conservé cette façon de frapper la balle qui empêche ses adversaires de le contraindre à beaucoup se déplacer."

Et comme le tennis a toujours été vu comme un jeu par l'Australien, il était difficile pour ses mentors de l'emmener sur le terrain des discussions tactiques. "En tant que coach, tu as tendance à étudier le jeu de l'adversaire pour mettre une tactique en place. Avec Nick, ça ne servait à rien. Il se fichait de qui il affrontait, cela ne le stressait pas, il croyait en ce qu'il faisait. Il a toujours pensé qu'en jouant son jeu, il pourrait s'en sortir."

Une manière de penser qui n'a pas beaucoup changé pour Nick Kyrgios qui a été décrit en 2010 par son futur agent, John Morris, comme étant "potelé avec une grande gueule mais une main exceptionnelle".

L’avenir nous dira si ce sera suffisant pour que le gamin de Canberra remporte un Grand Chelem.