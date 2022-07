Novak Djokovic a confirmé qu'il se joindra à Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray pour représenter l'équipe d'Europe à la Laver Cup de tennis. L'édition 2022 se jouera du 23 au 25 septembre à l'O2 de Londres. Le Serbe n'a plus disputé l'épreuve depuis 2018.

Laver Cup: Novak Djokovic associé à Nadal et Federer au sein du Team Europe

"C'est la seule compétition où vous pouvez jouer dans un environnement d'équipe avec des gars que vous affrontez normalement et rejoindre Rafa, Roger et Andy - trois de mes plus grands rivaux de tous les temps - ce sera un moment vraiment unique dans l'histoire de notre sport", a déclaré le récent vainqueur du tournoi de Wimbledon.

Il reste deux places à pourvoir au sein de l'équipe d'Europe qui sera coachée par Bjorn Borg. "Je ne pense pas que j'aurais pu imaginer avoir ces quatre icônes du sport dans une même équipe", a déclaré le Suédois.

L'équipe du Monde, confiée à John McEnroe, a annoncé ses trois premiers représentants le Canadien Felix Auger-Aliassime, l'Américain Taylor Fritz et l'Argentin Diego Schwartzman.

L'équipe Europe, invaincue, tentera de remporter un cinquième triomphe consécutif en septembre après avoir gagné à Prague en 2017, Chicago en 2018, Genève en 2019 et Boston en 2021.