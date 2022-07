Zanevska après son élimination en demi-finales à Hambourg: "J'ai essayé de résister, de trouver des solutions, mais cela n'a pas suffi"

La Belge d'origine ukrainienne, tête de série N.7 du tableau, s'est inclinée 6-2, 6-4 sur le court central contre l'Américaine Bernarda Pera (WTA 81), lauréate de son tout premier titre à la WTA dimanche dernier à Budapest. "Tout le mérite revient à Bernarda", a-t-elle confié à Belga. "Franchement, elle a disputé un excellent match. On voit qu'elle est en confiance et surfe sur la vague d'une série de victoires. Elle était tout simplement meilleure que moi. Pour ma part, j'ai essayé de résister, de trouver des solutions, mais cela n'a pas suffi. Elle a réussi à imposer sa puissance et elle a saisi toutes les occasions ou presque qui se sont présentées à elle."

Maryna Zanevska n'en quitte pas moins l'Allemagne avec un bon sentiment, elle qui restait sur quatre éliminations au premier tour lors de ses quatre derniers tournois.

"Ce fut clairement une bonne semaine pour moi", a-t-elle poursuivi. "J'ai retrouvé du rythme, j'ai affiché une bonne attitude d'esprit et ces victoires vont me faire du bien. Cela montre que je suis capable de rivaliser, et de battre, de très bonnes joueuses. La semaine prochaine, je disputerai le tournoi de Varsovie où j'espère continuer dans cette voie."