ATP Atlanta: l'Américain Jenson Brooksby et l'Australien Alex de Minaur en finale

L'Américain Jenson Brooksby (N.6) et l'Australien Alex de Minaur (N.3) se sont qualifiés samedi pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Atlanta, disputé sur dur et doté de 708.350 dollars , après leurs victoires respectives face à l'Américain Frances Tiafoe (N.4) et le Biélorusse Ilya Ivashka.