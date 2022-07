Open de Belgique en chaise roulante : Joachim Gerard remporte aussi la finale du simple

Joachim Gérard (ITF 9) s'est imposé dimanche en finale de l'Open de Belgique de tennis en chaise roulante organisé au TC Géronsart à Jambes. Le Ucclois de 33 ans, 5e tête de série, menait 6-2 et 3-0 face à son partenaire de double Nicolas Peifer (ITF 7/N.2) quand le Français a renoncé à poursuivre la rencontre. Samedi, Gérard et Peifer avaient remporté la finale du double 6-4 et 6-4 aux dépens de l'équipe composée de l'Espagnol Martin De la Puente (ITF 8) et du Japonais Tokito Oda (ITF 6/N.4).