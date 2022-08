Sinner : "J’ai eu une année difficile jusqu’à présent"

ATP Umag : Jannik Sinner renverse Carlos Alcaraz en finale

L'Italien Jannik Sinner (ATP 10) a renversé l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 5 mondial, dimanche en finale du tournoi ATP 250 de Umag en Croatie, joué sur terre battue et doté de 534.555 euros. Mené un set à zéro 6-7 (5/7), après 1h02 de jeu, Sinner a dominé les deux sets suivants 6-1 et 6-1 pour décrocher à 20 ans et après 2h25 de jeu son 6e titre ATP et le premier en 2022.