David Goffin a perdu une place et se classe désormais 61e du classement mondial publié lundi par l'ATP.

Classement ATP: David Goffin perd une place et se classe 61e, un changement dans le top 10

Le Polonais Hubert Hurkacz retrouve lui le top 10. Goffin a été éliminé au premier tour du tournoi ATP 500 de Washington la semaine dernière contre l'Américain Jack Sock. Cette semaine, le N.1 belge sera en action au Masters 1000 de Montréal, tournoi pour lequel il a reçu une invitation.

Parmi les autres Belges, Zizou Bergs gagne deux places et passe au 156e rang tandis que Michael Geerts reste 233e. Derrière, Kimmer Coppejans (326e) gagne quatre places et Joris De Loore (354e) fait un bond de 14 places.

Vainqueur du tournoi de Washington, l'Australien Nick Kyrgios gagne lui 26 positions et se classe désormais 37e. Le Japonais Yoshihito Nishioka, son adversaire en finale, passe lui de la 96e à la 54e place.

Un seul changement est à noter dans le top 10. Le Polonais Hubert Hurkacz grimpe à la 10e place et intègre le top 10 au détriment de l'Italien Jannik Sinner qui perd deux places. Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur du tournoi de Los Cabos, reste lui N.1 mondial devant l'Allemand Alexander Zverev et les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Le Grec Stefanos Tsitsipas complète le top 5.