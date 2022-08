Accueil Sports Tennis Kyrgios: "Je sais que j’inspire des millions de personnes" Après trois années difficiles, Nick Kyrgios a décroché le septième titre de sa carrière. Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis



©AFP

Dimanche, sur le court central du Rock Creek Park où toutes les places avaient trouvé un acquéreur, Nick Kyrgios a mis fin à trois ans de disette. Une période pendant laquelle le natif de Camberra s'est posé de nombreuses questions sur sa présence dans le monde du tennis professionnel tout en passant par une déprime et un burn out non dissimulé. Comme de nombreuses personnes, Nick Kyrgios a vécu difficilement la période de confinement.



En finale à Washington, face à Yoshihito Nishioka, l'Australien, vainqueur 6-4, 6-3, a décroché le septième titre de sa carrière...