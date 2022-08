Un treize porte-bonheur pour David Goffin à Toronto?

Spécialiste Tennis et Hockey

Une semaine après avoir raté sa reprise à Washington, David Goffin (ATP 60) est reparti plus au nord, à Montréal, pour lancer sa tournée américaine.

Le Liégeois, qui a reçu une wild-card, disputera son treizième match dans ce Masters 1000 disputé tantôt à Montréal tantôt à Toronto. Jusqu'à présent, il n'a jamais pu passer le cap du troisième tour. Cette année, il aurait besoin de belles per fs pour mettre la barre plus haut. Au premier tour, il défiera le coriace Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 43). S'il s'en sort, il devra se mesurer au vainqueur du duel entre l'Argentin Diego Schwartzman (15) et l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (35). Avant de croiser Hurkacz (11) puis Medvedev (1)…

Th. V.