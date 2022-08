Serena Williams prendra bientôt sa retraite: "Le compte à rebours est enclenché"

La joueuse de tennis américaine Serena Williams prendra bientôt sa retraite. La sportive de 40 ans l'a annoncé dans une carte blanche pour le magazine Vogue, dont elle fait la une de l'édition de septembre.

"Il arrive un moment dans la vie où l'on doit décider de prendre une autre direction. Ce moment est toujours difficile quand on aime tant quelque chose. Mon Dieu, j'aime le tennis. Mais maintenant, le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais tout aussi excitante. Je vais savourer ces quelques semaines à venir", a commenté la joueuse sur les réseaux sociaux.

La sportive n'a pas encore communiqué la date exacte de son retrait de la compétition. D'après plusieurs médias américains, ses adieux pourraient être prévus pour après l’US Open, qu’elle disputera à partir du 29 août.