L'équipe européenne de Laver Cup au complet : Tsitsipas et Ruud rejoignent le Big Four

L'équipe Europe de Laver Cup est au complet, comme l'a annoncé l'organisation sur son compte Twitter ce mercredi.

En plus de Rafael Nadal (ATP 3), Novak Djokovic (ATP 6), Andy Murray (ATP 48) et Roger Federer, qui est sorti du classement ATP en juillet dernier, on retrouvera Stefanos Tsitsipas (ATP 5) et Casper Ruud (ATP 7) aux côtés de du capitaine Bjorn Börg.

Le Grec et le Norvégien disputeront respectivement les troisième et deuxième Laver Cup de leur carrière à Londres du 23 au 25 septembre 2022.

Dans l'équipe Monde, seuls trois noms ont été dévoilés jusqu'ici : le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9), l'Américain Taylor Fritz (ATP 13) et l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 15). Ils seront entourés par John McEnroe.

Une inconnue entoure toutefois la participation de Roger Federer, qui se soigne après des pépins physiques et n'a plus joué depuis Wimbledon de l'année dernière.