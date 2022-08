WTA Toronto : Kirsten Flipkens battue au 1er tour du double

Flipkens, asssociée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 51), a été battue par les soeurs canadiennes Bianca Fernandez, 667e en double, et Leylah Fernandez, 56e en double et 13e en simple, en deux sets: 6-4 et 6-1. Le match a duré 1h09.

Flipkens, 36 ans, a mis un terme à sa carrière en simple le 30 juin lors du dernier tournoi de Wimbledon. La Campinoise poursuit sa carrière en double.