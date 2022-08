WTA Toronto : Finale entre la revenante Simona Halep et l'émergente Beatriz Hadda Maia

À un peu plus de deux semaines de l'US Open, où elle n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale en 2015, année où elle fut d'ailleurs finaliste à Toronto, la Roumaine de 30 ans confirme son bel été, marqué par une demi-finale à Wimbledon. Et plus globalement son retour en forme, un an après être sortie du top 10 en raison d'une série de blessures (épaule, cuisse...).

Double lauréate de l'Open du Canada, en 2016 et 2018, éditions jouées à Montréal, Halep s'est qualifiée samedi pour sa 18e finale d'un WTA 1000, épreuve classée juste en-dessous des Grands Chelems, en renversant 2-6, 6-3, 6-4 Jessica Pegula (7e) après 2h12. L'ancienne N.1 mondiale (en 2017), lauréate de Roland-Garros (2018) et de Wimbledon (2019), visera un 9e titre dans un WTA 1000, elle qui en a glané 23 toutes catégories confondues sur le circuit. Elle jouera sa 42e finale dimanche.

Face à elle se présentera lé révélation du tournoi Haddad Maia; A 26 ans, celle qui s'est notamment offert le scalp de la N.1 mondiale Iga Swiatek en huitièmes de finale a battu une ancienne N.1 mondiale Pliskova 6-4, 7-6 (9/7) après 2h02 de jeu dans la première demi-finale. La Brésilienne connaît une émergence aussi soudaine que tardive sur le circuit, puisqu'elle a remporté cette saison les trois premiers tournois de sa carrière, à Saint-Malo (WTA 125), Nottingham (WTA 250) et Birmingham (WTA 250).

Et voilà qu'elle atteint pour la première fois la finale d'un WTA 1000, faisant d'elle la première joueuse de son pays à y parvenir. Elle a perdu sa première finale sur le circuit WTA à Séoul en 2017. Bonne spécialiste de double (WTA 25), elle a gagné deux titres en 2022 à Sydney et Nottingham.