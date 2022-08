WTA Cincinnati: Kirsten Flipkens sortie au 1er tour du double

Kirsten Flipkens (WTA 62 en double) et sa partenaire l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 49) ont été éliminées au premier tour du double dames, lundi au tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur ciment et offrant d'une dotation de 2.527.250 dollars.

Elles étaient opposées à la 7e tête de série dans l'Ohio formée de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 17) et de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 15) et se sont inclinées 6-1 et 7-5 après 1h22. Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova composent la première tête de série du tableau du double dames à Cincinnati.