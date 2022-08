Lara Salden met un terme à sa carrière: “Donner la priorité à ma santé mentale”

Le tennis est un sport difficile qui ne fait quasiment aucune concession. Pour y réussir, y percer et pouvoir en vivre, il faut rejoindre ce cap du top 120. Celui qui vous permet de rentrer dans les lucratifs tournois du Grand Chelem. Si vous n’y arrivez pas, votre quotidien, souvent loin de votre domicile, n’est pas toujours très rose. Aux quatre coins de la planète vous vous battez pour obtenir les points qui vous permettront de grimper au ranking mais aussi les dollars pour ne pas finir la saison dans le rouge financièrement.

C’est certainement las de cette vie que notre compatriote Lara Salden (23 ans) a annoncé quelques heures après son succès en double au tournoi de Coxyde (25000 dollars) qu’elle mettait un terme à sa carrière. Celle qui a été 246e mondial évoque dans l’émouvant post Facebook qui explique son choix vouloir donner la priorité à sa santé mentale.

“Cher tennis, tu as été mon coup de foudre. Tu m’as permis de me connaître d’une manière différente. Tu m’as fait grandir d’une petite fille avec des rêves à une femme indépendante avec force et expérience. C’est avec le cœur lourd que je dois annoncer que je ne participerai plus aux tournois internationaux et que je mettrai fin à ma carrière de tennis professionnel. Ma santé mentale est prioritaire. J’ai pris cette décision difficile avec mon équipe et ma famille et je ne peux pas décrire le soutien et l’amour que j’ai reçus d’eux. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de ma carrière de tennis.”

Beaucoup d’appelés et peu d’élus, voilà une des grandes vérités du tennis au plus haut niveau.