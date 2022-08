Accueil Sports Tennis Rafael Nadal ne rassure pas avant l'US Open: "Il me reste dix jours pour bien me préparer" Battu pour son retour à la compétition, Rafael Nadal demeure positif en vue du dernier Grand Chelem de la saison. Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis



©AFP

Depuis la saison 2017, l’US Open est le seul tournoi du Grand Chelem qui a échappé, par deux fois, au "Big 3" : Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. L’an dernier, Daniil Medvedev y a débloqué son compteur dans les Majeurs, tout comme Dominic Thiem douze mois plus tôt. Et à une dizaine de jours de l’ouverture de l’édition 2022 de...