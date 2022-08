Accueil Sports Tennis Emma Raducanu reprend confiance avant l'US Open: "Je repars dans la bonne direction" Lauréate de l’US Open en 2021, Emma Raducanu se sent à nouveau libérée après une période difficile. Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis



©AFP

Inconnue du grand public il y a un an juste avant de décrocher à 18 ans et à la surprise générale l’US Open, Emma Raducanu a connu des semaines difficiles après ce premier titre en Grand Chelem. Propulsée à la Une des médias mais aussi énormément sollicitée et scrutée, la Britannique n’a jamais retrouvé le même niveau de jeu qu’à Flushing Meadows et court toujours...