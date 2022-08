WTA 1000 de Cincinnati: Elise Mertens échoue aux portes de la finale en double

Elise Mertens a été battue en demi-finale du double du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 2.527.250 dollars, vendredi aux Etats-Unis.

Associée à la Russe Veronika Kudermetova, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Mertens, 4e mondiale en double, s'est inclinée au super jeu décisif 4-6, 7-6 (7/5), 10/5 contre la Lettone Jelena Ostapenko et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok qui forment la paire tête de série N.7.

En simple, Mertens, 33e mondiale, a été éliminée au stade des huitièmes de finale après une défaite en deux sets 6-4, 7-5 contre la Française Caroline Garcia (WTA 35).