La folle semaine de Borna Coric : "Il joue comme Medvedev sauf qu'il frappe plus fort" Borna Coric, qui a gagné 123 places au ranking mondial après sa victoire contre Tsitsipas, a connu une semaine folle en Ohio. Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis



©AFP

Musetti, Nadal, Bautista Agut, Auger-Aliassime, Norrie et, enfin, Tsitsipas. Voilà le magnifique tableau de chasse que s’est offert le Croate Borna Coric pour décrocher après Marrakech (2017) et Halle (2018) son troisième titre sur le circuit ATP. Le plus prestigieux...