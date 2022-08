Roger Federer proche d’un retour ?

Meurtri dans sa chair par trois opérations au genou droit, Roger Federer n’est plus apparu sur un court de tennis en compétition depuis son quart de finale perdu (6-3, 7-6, 6-0) contre Hubert Hurkacz lors de l’édition 2021 de Wimbledon. Lors des treize derniers mois, le Suisse a passé plus de temps entre les mains de ses médecins et de ses kinés que sur les terrains à taper des balles.

Sorti du classement ATP depuis le 11 juillet dernier, le joueur aux vingt titres en Grand Chelem s’est fixé, à 41 ans (depuis le 8 août dernier), deux objectifs à court terme avec une reprise lors de la Laver Cup, un tournoi exhibition par équipes créé par l’ancien numéro un mondial où l’Europe affronte le reste du monde, fin septembre (23 au 25) à Londres. Lors de ce tournoi, il est prévu que l’Helvète joue en double avec Rafael Nadal dans une formation qui comprendra tout le Big4 puisque Novak Djokovic et Andy Murray sont aussi prévus dans une team qui aura fière allure.

Ensuite, si tout se passe bien, Roger Federer devrait reprendre les compétitions officielles du 24 au 30 octobre chez lui lors du tournoi ATP 500 de Bâle. Vu son absence de ranking mondial, il devra demander des invitations à tous les tournois où il voudra jouer. Une simple formalité car on voit mal qui refuserait une wild-card à une des légendes du tennis. Si tout se passe bien en cette fin de saison 2022, le Suisse espère pouvoir revenir de manière régulière sur le circuit en 2023 avec comme objectif principal une participation à Wimbledon.

Le week-end dernier, le Bâlois a posté sur son compte Instagram une vidéo le montrant, tout sourire, taper la balle sur un court en dur. De quoi annoncer l’entrée dans une phase de préparation plus active en vue de son retour au premier plan ? Tous les fans de tennis l’espèrent.