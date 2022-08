L'affiche de l'US Open dévoilée sans... Novak Djokovic, officiellement toujours inscrit

L'espoir de voir Novak Djokovic disputer le prochain US Open était déjà mince. Mais à quelques jours du début du tournoi, il semble quasi inexistant

Dernière preuve en date ? L'affiche du Majeur américain dévoilée lundi soir par les organisateurs ne laisse aucune place au Serbe. On y voit par contre Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Nick Kyrgios côté masculin, Iga Swiatek, Emma Raducanu, Naomi Osaka et Serena Williams côté féminin.

À deux jours du tirage au sort, on voit mal comment Djoko, triple vainqueur, pourrait obtenir son billet pour entrer sur le territoire américain. L'actuel sixième mondial, non vacciné, s'entraîne toujours en Serbie dans l'attente d'un assouplissement des règles sanitaires.

Il a déjà raté toute la première partie de la tournée américaine.