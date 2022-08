Kim Clijsters devient présidente honoraire du "Hall of Fame" de tennis

Kim Clijsters représentera l'organisation dans un rôle d'ambassadrice et "collaborera également avec le personnel de l'ITHF et les partenaires de l'industrie du tennis sur des initiatives qui soutiennent la mission de l'ITHF de préserver et de célébrer l'histoire du tennis", précise le communiqué.

Elle succède dans ce rôle à Stan Smith. Tony Trabert les avaient précédés. Elle devient la première femme et la première Européenne à occuper cette charge.

"Je suis ravie et humblement touchée par cette nouvelle opportunité de servir le sport. L'International Tennis Hall of Fame fait un travail important et inspirant à travers ses efforts de préservation, son contenu percutant et ses célébrations", a commenté Clijsters dans le même communiqué. "Je suis toujours impatiente de trouver une nouvelle façon de m'impliquer activement dans le tennis. Je suis impatiente d'aider l'organisation à continuer à se développer et à prospérer, et à connecter les fans de tennis du monde entier avec l'incroyable histoire de notre sport."

Kim Clijsters a été introduite dans le panthéon de la renommée du tennis en 2017. L'ancienne N.1 mondiale a été ainsi reconnue pour sa brillante carrière au cours de laquelle elle a notamment décroché six titres en Grand Chelem, quatre en simple et deux en double.

Après avoir voulu effectuer un nouveau retour dans le circuit professionnel WTA en 2020, une tentative perturbée par la pandémie de Covid, elle avait annoncé en avril dernier ranger ses raquettes pour de bon à 38 ans.