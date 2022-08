Accueil Sports Tennis La Chronique de Dominique Monami: "Ces enfants d’anciens champions à l'US Open" Une chronique signée Dominique Monami. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©BELGAimage

Ce qui m’a marquée dans ce début de tournoi à l’US Open, c’est la présence dans les tableaux d’enfants d’anciens champions ou championnes. Et ces derniers ont remporté leur premier tour à Flushing Meadows. Je pense à Sebastian Korda, qui est le fils de Petr Korda, ancien vainqueur de l’Australian Open. Puis, on retrouve Brandon Hol qui a éliminé Taylor Fritz et qui est le fils de Tracy Austin, ancienne numéro 1 mondiale à la WTA et double lauréate de l’US Open. Enfin, on voit apparaître Elizabeth Mandlik, qui est,...