Main sur la fesse et bisou sur la bouche: Sara Bejlek réagit après la polémique de la célébration avec son père et son entraîneur

Le tennis a eu une nouvelle étoile. Vendredi dernier, la jeune Tchèque Sara Bejlek (16 ans) est parvenue à se qualifier pour le tableau final de l'US Open. Mais malheureusement pour elle et son clan, ce n'est pas ce que les spectateurs ont retenu de sa victoire face à Heather Watson.

Après la rencontre, elle est allée fêter son exploit et son premier tableau final d'un grand tournoi avec son entourage. Parmi ce dernier se trouvaient son père et son entraîneur. Sur les images, on voit le père lui mettre plusieurs fois la main aux fesses et lui donner un bisou sur la bouche. Son entraîneur de toujours lui emboîte le pas et effectue également des petites tapes dans le bas du dos de Bejlek. De quoi gêner les internautes qui se sont indignés de cette célébration.

Rapidement, cette vidéo est devenue virale. Pour éteindre l'incendie, la jeune joueuse tchèque a choisi de prendre la parole. "C'était une réaction spontanée de toute l'équipe. Nous nous sommes réjouis", a déclaré Bejlek. "Cela peut certainement sembler gênant et inconfortable pour certains. Nous en avons déjà discuté avec l'équipe et cela ne se reproduira plus."

Selon elle, il s'agit surtout d'un problème culturel. "Si quelque chose de similaire se produisait en République tchèque, personne ne s'en occuperait. Depuis que nous sommes en Amérique, tout le monde en parle. Papa est mon père et le sera toujours. Et je connais l'entraîneur depuis l'âge de 8 ans. Mais comme je l'ai dit, nous avons parlé et cela ne se reproduira plus."

Bejlek a fait ses débuts au tableau principal de l'US Open mardi, s'inclinant contre la Russe Ludmilla Samsonova de Russie au premier tour, 6-1, 6-3.