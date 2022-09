Alcaraz signe sa 46e victoire et file au 3e tour

Après l’élimination de Stefanos Tsitsipas au premier tour, c’est un autre sérieux concurrent qui a quitté New York de manière précipitée. Demi-finaliste de l’US Open l’an dernier, Felix Auger-Aliassime (ATP 8) a été sorti sèchement en trois sets par le Britannique Jack Draper (ATP 53) au deuxième tour.

Carlos Alcaraz, lui, n'a pas tremblé face à l'Argentin Federico Coria (ATP 78). Si on met de côté la troisième manche, où il a semblé levé le pied, l'Espagnol n'a jamais été mis en difficulté (6-2, 6-1, 7-5). "Ce n'est jamais facile de conclure, a souligné le 4e mondial. J'avais l'avantage dans le troisième set avec le break d'avance puis Federico a bien réagi. J'ai essayé de rester calme, de penser à ce que j'avais à faire."

Il signe par la même occasion sa 46e victoire en 2022, un record cette saison. "C'est une très belle année pour moi et elle n'est pas finie. Il faut continuer à travailler et à avancer. Je ne vise pas forcément d'être le joueur qui compte le plus de victoires. Ce que je veux, c'est continuer comme ça et rester le même."

Le natif d’El Palmar, qui sera opposé à l’Américain Brooksby (ATP 43) au 3e tour, rejoint d’autres favoris tels que Daniil Medvedev (ATP 1) et Nick Kyrgios (ATP 25). Face au Français Benjamin Bonzi, battu en quatre sets, l’Australien a une nouvelle fois entretenu son image de mauvais garçon sur les courts. Le finaliste du dernier Wimbledon s’est permis de cracher sur le terrain en direction des membres de son box, jugeant qu’ils ne l’encourageaient pas assez. Son crachat lui a évidemment valu un avertissement. Mais ce n’est pas tout. Durant cette rencontre, une odeur de marijuana a visiblement envahi le court, poussant Kyrgios, asthmatique, à s’en plaindre avec des mots qu’on lui connaît auprès de l’arbitre de chaise. Lequel a demandé aux spectateurs d’arrêter de fumer dans l’enceinte. Au 3e tour, l’Australien rencontrera l’Américain J.J. Wolf (ATP 87).