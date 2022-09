Accueil Sports Tennis "Serena Williams va nous faire rêver et aimer le tennis jusqu’au bout" Pour notre consultant Carlos Rodriguez, l’Américaine est capable d’atteindre la deuxième semaine voire mieux. Adrien Vigneron ©AFP

Dans un chaudron tout acquis à sa cause, Serena Williams a réussi l'exploit de sortir la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit. Un succès qui lui permet de prolonger le plaisir et de repousser encore un peu plus l'échéance, même si elle n'a toujours pas annoncé officiellement...