"Je n'étais pas consentante" martèle Fiona Ferro après la mise en examen de son ex-entraîneur

"Je confirme que je n'étais pas consentante", a déclaré vendredi la joueuse de tennis Fiona Ferro après la mise en examen pour "viols" et "agressions sexuelles" de son ancien entraîneur Pierre Bouteyre, qui nie toute contrainte dans leur "relation".

Fiona Ferro, 259e joueuse mondiale, avait déposé plainte le 25 février au commissariat de Fréjus (Var) pour des faits présumés de viols et agressions sexuelles commis de 2012 à 2015, quand elle était âgée de 15 à 18 ans.

"Je prends acte de la position de Pierre Bouteyre sur mon accusation de faits de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité", ajoute dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux celle qui occupait le 39e rang à la WTA en mars 2021, le meilleur classement de sa carrière.

"Je confirme que je n'étais pas consentante et que les viols et agressions sexuelles ont été commis par contrainte morale conformément aux dispositions de l'article 222-24 du Code Pénal", assure la joueuse de 25 ans.

"J'accorde toute ma confiance à la justice de mon pays", conclut Fiona Ferro, qui a reçu le soutien public vendredi de la Fédération Française de Tennis (FFT).

Celle-ci "se tient aux côtés de Fiona Ferro pour l'aider à traverser cette épreuve et examine la possibilité de se constituer partie civile dans cette affaire", selon le communiqué de la FFT.

"Nous souhaitons témoigner à Fiona Ferro, dans le respect de la présomption d'innocence, notre soutien dans ce moment que nous savons particulièrement difficile à vivre pour elle", affirme Gilles Moretton, président de la FFT, cité dans le communiqué.

"La cellule intégrité sportive de la FFT l'accompagne actuellement et nous ferons tout notre possible pour lui permettre de se reconstruire", ajoute-t-il.

"Afin de renforcer la prévention des risques et l'accompagnement aux victimes de violences sexuelles, la FFT a signé, au printemps, un accord de mission avec l'ancienne joueuse Isabelle Demongeot", rappelle le texte.

Isabelle Demongeot avait dénoncé en 2005 les viols commis par son ancien entraîneur Régis de Camaret, condamné à dix ans de prison en appel en 2014.

Agé de 50 ans, Pierre Bouteyre, qui a également été l'entraîneur de la Niçoise Alizé Cornet, "reconnaît la matérialité de la relation mais nie toute contrainte, c'était une histoire d'amour selon lui", avait indiqué mercredi à l'AFP son avocate, Me Virginie Pin.

L'entraîneur et ancien joueur a été mis en examen le 19 août et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Fiona Ferro et d'entraîner des mineures, des mesures assorties de l'obligation de se soumettre à des soins en matière psychologique.