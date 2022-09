Nadal remet John McEnroe à sa place: "C'est une blague? Je transpire beaucoup mais moi, je ne casse pas de raquettes"

Cela chauffe entre deux légendes du tennis, John McEnroe et Rafael Nadal. Pendant Roland-Garros, et alors qu'il commentait les rencontres, l'Américain s'est agacé de voir le recordman de victoires sur le tournoi parisien prendre beaucoup de temps entre chaque point. L'Espagnol est réputé pour prendre tout son temps entre chaque service et flirte régulièrement avec la limite imposée des 25 secondes. Et McEnroe s'était indigné que l'Espagnol ne soit pas davantage sanctionné par les arbitres, se demandant à demi-mot s'il n'était pas avantagé par ces derniers.

"Il doit recevoir un avertissement ! Ou alors, il ne faut pas compter cette règle. Cela en devient ridicule ! On le voit presque regarder l'horloge, mais même quand Nadal dépasse la limite, il ne dit rien", s'était-il emporté lors de la finale de Roland-Garros face à Casper Ruud.

En conférence de presse lors de l'US Open, Rafael Nadal a été questionné à ce sujet, un journaliste souhaitant savoir si ces critiques remettaient en question la "légende" de l'Espagnol. Une réflexion qui a peu goûté le principal intéressé : "Ce doit être une blague. J'ai déjà reçu beaucoup d'avertissements dans ma carrière", a-t-il expliqué, "Mais jamais pour avoir cassé de raquette, ni pour m'être emporté sur le terrain. Bien pour dépassement de temps, c'est vrai. J'ai juste un problème de transpiration abondante, surtout dans des conditions humides... Alors, si tu dois encore courir jusqu'au bout du court pour aller chercher ta serviette, qui ne peut plus être apportée, tu sais que tu vas arriver très proche des 25 secondes."

S'il a du mal à respecter la règle, Nadal estime malgré tout qu'elle ne doit pas être supprimée : "Ce n'est pas du tout ce que je demande... Je ne doit absolument pas être traité différemment des autres joueurs par les arbitres. Mais je ne comprends pas non plus pourquoi John (McEnroe, ndlr) dit ce genre de choses à la télévision. Je vais lui en parler en privé", a conclut Nadal pour mettre fin à la polémique.