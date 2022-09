Kirsten Flipkens en quarts du double mixte, une première pour la Belge en Grand Chelem

Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les quarts de finale du double mixte de l'US Open, le quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, samedi à New York. Avec le Français Edouard Roger-Vasselin, Flipkens a battu le duo américano-allemand Nicole Melichar-Martinez/Kevin Krawietz sur le score de 7-6 (3), 7-6 (5) après 1h44 de jeu.

La paire belgo-française défiera, pour une place dans le dernier carré, le vainqueur du duel entre les Américains Jessica Pegula et Austin Krajicek, têtes de série N.5, et les Australiens Samantha Stosur et Matthew Ebden. C'est la première fois que Flipkens atteint les quarts de finale d'une levée du Grand Chelem en double mixte.

Elle avait déjà disputé les huitièmes de finale à deux reprises. D'abord à Wimbledon, en 2018 avec le Néerlandais Robin Haase, ensuite à l'US Open, déjà avec Roger-Vasselin, en 2019. Flipkens, qui a décidé d'arrêter sa carrière professionnelle en simple à l'issue du dernier Wimbledon, continue de s'illustrer sur le circuit en double.

La Campinoise de 36 ans le fait donc avec brio, elle qui est la dernière représentante belge à Flushing Meadows après les éliminations, entre autres, de David Goffin, Elise Mertens ou encore Alison Van Uytvanck.

Egalement encore active en double dames, aux côtés de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, Flipkens affrontera au 3e tour la Chilienne Alexa Guarachi et la Slovène Andreja Klepac, qui forment la 13e tête de série du tableau. "Flipper" joue son 13e US Open.

Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020.