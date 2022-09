Challenger de Majorque: Zizou Bergs battu au bout du suspense en finale du Rafa Nadal Open

Zizou Bergs a été battu en finale du Rafa Nadal Open, tournoi de tennis Challenger de Majorque, joué sur surface dure et doté de 45.730 euros, dimanche soir à Manacor en Espagne.

Bergs (ATP 154) s'est incliné devant l'Italien Luca Nardi (ATP 175/N.7) après 3h07 d'un âpre combat ponctué sur le score de 7-6 (2), 3-6 et 7-5.

C'était la 7e finale Challenger de la carrière du N.2 belge, lui qui compte quatre titres au compteur avec Almaty, Lille et Saint-Pétersbourg en 2021 et Ilkley cette saison. C'est aussi sa 3e défaite en finale cette année, lui qui avait déjà échoué sur la dernière marche à Saint-Brieuc et Troisdorf.

Le Limbourgeois, récemment éliminé au 3e tour des qualifications de l'US Open, pourra se consoler à la vue du prochain nouveau ranking ATP, lui qui devrait occuper le meilleur classement de sa carrière. Les projections actuelles le placent au 132e rang, lui qui n'avait jamais été plus haut que la 143e place.