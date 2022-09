Accueil Sports Tennis La régularité de Sinner impressionne en Grand Chelem: "Mon vrai talent est différent" Présent en huitième comme à Melbourne, Paris et Londres, Sinner est le joueur le plus régulier en Grand Chelem derrière Nadal. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©AP

C’est certainement l’un des joueurs les plus discrets du circuit mais aussi l’un des plus beaux à voir jouer. Ce lundi, Jannik Sinner, puisque c’est de lui qu’il s’agit, disputera à New York face au Biélorusse, Ilya Ivaska (ATP 73), le quatrième huitième de finale de sa saison. Comme...