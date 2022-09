Kyrgios, sorti par Khachanov à l’US Open: “Je me sens comme une merde”

Sorti aux portes des demi-finales alors que tout le monde lui promettait déjà une deuxième finale en levée du Grand Chelem après celle signée à Wimbledon face à Novak Djokovic en juillet, Nick Kyrgios était passablement énervé. Et ce ne sont pas ses deux raquettes qu’il a brisées au terme de son combat en cinq sets face à Karen Khachanov (ATP 31) qui diront le contraire.

"Je me sens comme une mer**, a réagi l'Australien. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber tellement de monde. Je pense que je dois jouer à Tokyo (NdlR : un tournoi ATP 500, du 3 au 9 octobre, qu'il a remporté en 2017)… Mais je considère que ces quatre tournois du Grand Chelem sont les seuls qui compteront. Alors il faut tout recommencer, je dois attendre l'Open d'Australie. Je suis détruit."

De son côté, à l'instar de Caroline Garcia, Karen Khachanov disputera sa toute première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. "C'était un match fou, je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Je suis prêt à courir, à me battre et à jouer cinq manches. Nous avons joué presque quatre heures et je pense que c'est la seule façon de battre Nick", analysait le Russe.

En demi-finale, c'est un sacré défi qui l'attend en la personne de Casper Ruud (ATP 7). Le Norvégien est toujours en lice pour monter sur le trône mondial lors du prochain ranking. "Je ne veux pas trop y penser, a déclaré le principal intéressé. Mais bien sûr, c'est quelque chose dont tous les jeunes joueurs rêvent. Donc, si je suis en mesure de le faire…"